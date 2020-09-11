В Гродно проходит областной турслет работающей молодежи

Областной туристический слет работающей молодежи стартовал сегодня в Гродно. Программа насыщенная. На протяжении двух дней команды будут соревноваться в волейболе, футболе, поднятии гири и перетягивании каната. Кроме этого, запланирован интеллектуальный турнир, посвященный Году малой родины, а также молодежная эстафета "18 мне уже", где участникам предложат посостязаться в шуточных мини-конкурсах. Большинство спортивных конкурсов запланированы на завтра. А вот главное на сегодня - открытый разговор с вертикалью власти. Темы и эмоции первого дня в репортаже Анастасии Бенедисюк.



Водная гладь. Озеро Юбилейное. В этом природном зеркале сегодня отражается не только живописное место. На два дня базирующийся здесь оздоровительный лагерь стал дискуссионной площадкой. Десятки амбициозных ребят, каждый уже профессионал в своей области, собрались, чтобы поговорить о насущном. Место молодого специалиста в трудовом коллективе, зарплаты, ситуация в стране в целом.







О серьезном легче говорить в непринужденной обстановке, а еще лучше делая что-то общее или даже соревнуясь. Истина рождается в споре. Сегодня ребята использовали все возможности. Получился не просто туристический слет, а настоящая олимпиада работающей молодежи, пусть и регионального масштаба. Церемония открытия это подтверждает. Был и парад команд с представлением. Кричалки, речовки, словом, полная атрибутика.



13 команд борются за звание самой спортивной, интеллектуальной, креативной.



Пятница. 13 команд-участниц. Но молодежь оказалась несуеверной. Сразу после представления в бой и с надеждой только на свои силы. Эти ребята знают цену труду. Есть механизаторы и агрономы, есть технологи, коммунальщики, люди культуры и здравоохранения, просто активисты.



Условно первый день слета можно разделить на три блока. Сперва ребята соревновались по туристическим волейболу, футболу, стритболу. Это командные виды спорта. Кроме этого, определяли лучшего в меткости (вот дартс, пожалуйста), а также на скорость поднимали гири.







Разогрев тело, время умственной активности и открытому диалогу. "Разам Беларусь" - вот слоган нынешней встречи. Тот случай, когда только вместе сила и каждый настроен на диалог. Микрофон свободный, власть доступна. Никакого официоза, атмосфера располагает. Вот и губернатор области вспомнил себя в 18+ на первом рабочем месте. И пользуясь медицинской терминологией (отсылка к прежнему месту работу Владимира Караника), такие встречи - прекрасная возможность проверить пульс конкретного трудового организма.



Разговор длился несколько часов. Пытливые, молодые, интересующиеся. У участников слета было много вопросов. Ответы получил каждый.



Завершился этот насыщенный на эмоции и знания день песнями у костра. Под гитару впереди open air "Разам Беларусь". Он продлится до 2 часов ночи. А уже утром соревнования продолжатся.



