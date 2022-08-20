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В Гродно прошел Августовский канал-трейл-забег - сколько времени понадобилось на преодоление 50 километров?
Практически 100 человек - истинных приверженцев здорового образа жизни - 20 августа утром собрались в одном из самых живописных мест Гродно - Августовском канале. Тут прошел традиционный забег. Участникам, среди которых были и россияне, предлагалось на выбор три дистанции - 9, 22 и 50 километров. Из всех только 12 самых крепких телом и духом отважились на 50-километровый марш-бросок. Первым в этой категории финишировал бывший профессиональный спортсмен, а ныне любитель Илья Арзамасов. Ему понадобилось менее 4 часов для преодоления дистанции.
Трасса хорошая, местами солнышко, местами тенек. Организованно все хорошо. Пунктов питания с водой много, в принципе, по такой жаре все шикарно. На этот забег я специально не готовился. Наоборот, тренировочный, подводящий к дальнейшим забегам. На следующей неделе там 40 будет километров. А потом триатлон будет длинный.
Заранее не знал, в Гродно экскурсию планировали, а тут так получилось, что Августовский трейл и Августовский канал выдал, что будет здесь забег, решил поучаствовать.
Маршрут забега, соответственно названию, проходил вдоль Августовского канала. На финише все получали призы. Далее бегунов ждал стол с арбузом и полевая кухня с чаем.Победителям - денежное вознаграждение.
Фото:pexels.com
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