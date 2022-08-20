В Гродно прошел Августовский канал-трейл-забег - сколько времени понадобилось на преодоление 50 километров?

Трасса хорошая, местами солнышко, местами тенек. Организованно все хорошо. Пунктов питания с водой много, в принципе, по такой жаре все шикарно. На этот забег я специально не готовился. Наоборот, тренировочный, подводящий к дальнейшим забегам. На следующей неделе там 40 будет километров. А потом триатлон будет длинный.

Илья Арзамасов, победитель соревнований "Августовский канал-трейл" на дистанции 50 км

