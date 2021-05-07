Владислав Макаревич, студент Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина: Очень интересно, весело. Постоянно бегаем, прыгаем, печем хлеб, поем, скворечники строим, занимаемся разной деятельностью, стараемся не унывать и бодро двигаемся вперед. Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси: Молодежь - это наша перспектива, наше будущее. То, что сегодня молодежь перенимает самое лучшее от более старшего поколения, ей все это пригодится в жизни. И пока мы будем помнить и чтить подвиги героев Великой Отечественной войны, пока мы будем понимать, что мирное небо завоевывается, мы будем сильной стабильной страной. Также студенты приняли участие в митинге-реквиеме и возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. А активисты гродненских вузов во время диалоговой площадки обсудили важные мероприятия, запланированные в рамках проекта "Гродно - молодежная столица Беларуси".