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В Гродно прошел новогодний мини-марафон
Любители здорового образа жизни встретились в Гродно на новогоднем мини-марафоне. Такие предпраздничные зимние забеги в областном центре – мероприятие традиционное.
Участники марафона преодолели дистанцию в 4,2 км. Пробежать по дорожкам центрального спортивного комплекса "Неман" могли все, кто захотел. Таких любителей бега оказалось 68. Самым пожилым участником стал 81-летний Эдуард Черкасов.
Среди участников были гости не только из других городов нашей страны, но и из соседних стран. Например, команда бегунов из Польши.
Для преодоления дистанции запрещалось использовать велосипеды и ролики, а вот крылья в помощь никто не отменял. Участница из Минска специально для марафона подготовила костюм волшебницы Малефисенты.
Наблюдать за марафоном можно было онлайн. Все финиширующие получали уникальные медали. Отметим, что этот забег закрыл сезон Гродненской беговой лиги - 2019. Победителями и призерами в абсолютном первенстве лиги стали 6 человек.
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