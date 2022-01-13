В Гродно прошел телемост "Сила закона" с участием молодежи с активной гражданской позицией

Самый главный посыл - это закрепление суверенитета Республики Беларусь, ее неделимость, ее процветание. И если мы сможем донести до каждого, а мы уверены, что люди сегодня, которые находятся в студиях, это те, кто не равнодушен к судьбе своей страны, они станут такими волонтерами, которые дальше понесут эту идею в массы.

Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома