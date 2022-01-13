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В Гродно прошел телемост "Сила закона" с участием молодежи с активной гражданской позицией
Изменения и дополнения в проект Конституции с точки зрения молодежи. В Гродно прошел телемост "Сила закона" между областным центром и Лидой. В двух студиях собрались молодые люди с активной гражданской позицией. В качестве экспертов были приглашены руководители области и депутаты парламента. Разговор получился открытый и откровенный. Молодежь интересовали буквально все аспекты проекта Основного закона страны. В том числе сохранение социальной направленности государства, патриотическое воспитание. Дискуссии развернулись и о будущем политическом устройстве страны. В частности, о предполагаемом расширении полномочий Всебелорусского народного собрания.
Хочу услышать ответ на такой вопрос: что будет входить в полномочия Всебелорусского народного собрания? Как оно будет собираться, если надо для экстренного собрания, для обсуждения каких-то более определенных вопросов.
Самый главный посыл - это закрепление суверенитета Республики Беларусь, ее неделимость, ее процветание. И если мы сможем донести до каждого, а мы уверены, что люди сегодня, которые находятся в студиях, это те, кто не равнодушен к судьбе своей страны, они станут такими волонтерами, которые дальше понесут эту идею в массы.
Участники телемоста озвучили немало своих предложений и дополнений в проект Конституции. Все они будут переданы в Национальный центр правовой информации для изучения.
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