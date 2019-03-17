В Гродно прошла акция "Мы - граждане Беларуси"

Акцией "Мы - граждане Беларуси" по традиции в Гродно отметили День Конституции. 25 лучших ребят города (победители различных олимпиад и творческих конкурсов, отличники учебы) в торжественной обстановке получили свой главный документ - паспорт. В подарок школьникам вручили красочное издание "Я - гражданин Республики Беларусь", где доступно изложены основные статьи Конституции, а также собраны материалы об основных законодательных актах. В присутствии ветеранов Великой Отечественной войны и одноклассников 14-летние юноши и девушки пообещали достойно нести звание гражданина своей страны.