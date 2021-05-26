3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Гродно прошли пикеты у польского и литовского консульств
Пикеты возле польского и литовского генеральных консульств провели накануне жители Гродно. Люди возмущены поведением отдельных политиков стран Евросоюза, которые надругались над национальным флагом Беларуси, заменив его на фашистское знамя. Гродненцы просят руководство соседних стран одуматься и выстраивать добрососедские отношения с нашей республикой.
Белорусы всегда уважительно относились к соседним странам и требуют такого же отношения к себе.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов