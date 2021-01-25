В Гродно прошло совещание делегатов ВНС с участием представителей правительства и Администрации Президента

Идея сделать нашу жизнь лучше и комфортнее - и в основе предстоящего в феврале VI Всебелорусского народного собрания. Подготовка к нему продолжается. Сегодня в Гродно прошло совещание делегатов форума с участием представителей правительства и Администрации Президента. В центре внимания - обсуждение Программы социально-экономического развития страны до 2025 года.





Программа социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы

Чтобы наметить пути развития на ближайшую пятилетку, делегаты VI Всебелорусского народного собрания от Гродненского региона подвели итоги развития за прошедшие пять лет. По мнению специалистов, ставка на социально ориентированное государство себя оправдала. Поэтому поддержка человека должна оставаться приоритетной задачей для страны.