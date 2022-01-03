В Гродно проведут занятия папа-школы по вопросам успешного отцовства

В Гродно 4 января будет работать папа-школа "Давер" по вопросам успешного и ответственного отцовства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.



Занятия школы пройдут на базе института. Цель встречи - развитие психолого-педагогической культуры отцов в формировании отношений между родителями и детьми. Занятие будет посвящено теме "Мир в семье - согласие в стране".



Участники познакомятся с правилами психолого-педагогического папа-навигатора. Внимание будет уделено, в частности, темам общения и совместных игр отца и ребенка. Обсудят участники и роль отца в воспитании детей поколения Z. На занятиях также предложат разобраться в том, что такое быть хорошим отцом и как подобрать ключи к осознанному родительству.



"Участники получат множество полезных сведений по вопросам успешного и ответственного отцовства. Суть этой игры в том, чтобы, переходя от этапа к этапу, используя подсказки, получить новые отцовские сокровища. Участникам необходимо будет сформулировать найденное, записать на одном из пазлов, чтобы по завершении игры весь педагогический пазл сложился", - рассказали в Гродненском областном институте развития образования.



К слову, программой также предусмотрены новогодние волшебные мастер-классы для детей.



Инициатором и организатором папа-школы выступает Гродненский областной институт развития образования совместно с общественной организацией "Белорусский союз женщин".