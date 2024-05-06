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В Гродно пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа
В Гродно из окна восьмого этажа выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Инны Позняк.
Инцидент произошел вечером 5 мая. Из окна одной из многоэтажек областного центра выпал ребенок. Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено, что мама девочки на несколько минут отлучилась из квартиры. В это время ребенок самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно восьмого этажа и, не удержавшись, упал.
Соседи заметили девочку, лежавшую на траве под окнами. Ребенка оперативно госпитализировали. Медики оценивают состояние девочки как крайне тяжелое - она получила серьезные травмы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливает Гродненский межрайонный отдел СК.
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