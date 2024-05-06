В Гродно пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа

В Гродно из окна восьмого этажа выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Инны Позняк.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Из окна одной из многоэтажек областного центра выпал ребенок. Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено, что мама девочки на несколько минут отлучилась из квартиры. В это время ребенок самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно восьмого этажа и, не удержавшись, упал.