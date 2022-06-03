В Гродно работает город мастеров и фотовыставка "Фестиваль единства"

Гродно готовится к официальному открытию Фестиваля национальных культур. Основные мероприятия будут проходить на площади Ленина и площади Советской. Локации уже в полной готовности и ждут своих гостей. С самого утра работает город мастеров. Здесь представлены ручные работы ремесленников: гипсовые фигуры, украшения, работы из дерева. С 10 утра ретроспективная фотовыставка "Фестиваль единства" заслуженного любительского коллектива Беларуси - народного фотоклуба "Гродно". Она посвящена истории фестиваля и будет работать все дни. А Гродненский выставочный зал приглашает познакомиться с выставкой Союза художников.