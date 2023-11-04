В Гродно раньше срока открыли движение по новой объездной дороге

В Гродно открыли движение по новому участку будущего городского кольца от улицы Карского до Озерского шоссе, передаетБЕЛТА.

Открыт достаточно сложный и важный элемент - двухуровневая транспортная развязка через республиканскую автомобильную дорогу Р145 Гродно - Озеры и железную дорогу сообщением Гродно - Минск. Протяженность построенного участка почти 2 км.

"В нашей стране уже долгие годы ко Дню Октябрьской революции открываются значимые для каждого города объекты. Возможно, не такие масштабные в целом для страны, но у каждого города, населенного пункта есть свои нужды, свои потребности. И мы стараемся именно в торжественной обстановке сдавать к этой памятной дате такие объекты", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

Глава правительства добавил, что предыдущий участок этой трассы открыт в прошлом году. "Тогда у нас состоялся разговор, что нужно соединить с двух сторон два быстрорастущих микрорайона. Это абсолютная необходимость для того, чтобы город мог развиваться. Такая работа ведется по всей стране, мы существенно увеличили финансирование на ремонт, реконструкцию дорог. Эта работа будет продолжена. Я уверен, что жители нашей страны по достоинству оценят внимание, которое мы уделяем развитию инфраструктуры как в республиканском масштабе, так и в масштабах каждого населенного пункта", - отметил он.

Начало строительству большой объездной дороги, соединяющей два самых быстрорастущих района многоэтажной жилой застройки Гродно (Ольшанку и Грандичи), а также промышленную зону с основными дорогами Минск - Гродно и выходом на погранпереход с Республикой Литва, положила реконструкция железнодорожного моста через реку Неман в автомобильный мост, а также решение о дополнительном финансировании дальнейшего развития восточного участка объездной дороги областного центра.

"В связи с тем, что объект находится рядом с промышленным гигантом, предприятием "Гродно Азот", чтобы приступить непосредственно к возведению земполотна, нужно было перенести много коммуникаций. На объекте устроены четыре спускных сооружения: два спаренных путепровода, подземный пешеходный переход и туннель. Все эти конструкции планомерно возводились. Нормативный срок строительства - 20 месяцев, мы же при активном участии и помощи областных, городских властей, оперативному решению вопросов со стороны заказчика и проектировщика сократили сроки практически в четыре раза - справились за 5,5 месяца", - рассказал генеральный директор дорожно-строительного треста №6 Вадим Бондарев. На объекте трудились около 100 человек.





Примененные инженерные решения позволят объединить все ранее построенные участки в единую объездную дорогу общей протяженностью около 12 км, соединить между собой юго-восточные, северные районы Гродно и крупнейшее предприятие "Гродно Азот". Перераспределение транспортных потоков создаст условия для безостановочного движения без заезда на внутригородскую кольцевую магистраль, разгрузит центральную часть областного центра, улучшит коммуникацию для жителей самых крупных жилых микрорайонов.-0-