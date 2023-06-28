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В Гродно открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Ивана Лебедева

В рамках республиканской акции "Дорогами мужества: равнение на героев" 28 июня в городе над Неманом открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Ивана Лебедева. Церемония состоялась в средней школе №39, которая носит имя легендарного фронтовика. Иван Лебедев участвовал в боях под Ленинградом, в 1943-м форсировал Днепр, лично уничтожив три танка и взвод вражеской пехоты. Во время Парада Победы 1945 года Иван Данилович Лебедев нес штандарт 3-го Украинского фронта. Почтить память героя сегодня собрались представители общественных объединений, ветеранских организаций и школьники.

В нашем проекте есть очень удивительный слоган, его разрабатывали наши женщины - "Помнить всех и всегда". Я помню, и я думаю, что наше молодое поколение тоже будет помнить.
Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин

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