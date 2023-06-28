В Гродно открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Ивана Лебедева

В нашем проекте есть очень удивительный слоган, его разрабатывали наши женщины - "Помнить всех и всегда". Я помню, и я думаю, что наше молодое поколение тоже будет помнить.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин