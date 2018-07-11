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В Гродно сегодня вручили 100-балльные сертификаты
В Гродно началась выдача документов с результатами централизованного тестирования. Первыми сертификаты получили выпускники, которые набрали сто баллов по одному из предметов. А таких в регионе 30 человек, это на 10 больше по сравнению с предыдущим годом. Всего же ЦТ прошли более 20 тысяч абитуриентов. Есть и такие, кто набрал ноль баллов - это 12 человек. Одним из лучших в регионе стал выпускник гродненской городской гимназии № 2. Сто баллов Алексей Сутько получил по математике и английскому языку. И 92 - по русскому.
Впереди у абитуриентов выбор учебных заведений. В Гродненском госуниверситете имени Янки Купалы документы начнут принимать уже завтра.
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