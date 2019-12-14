В Гродно шествие Дедов Морозов даст старт новогодним гуляньям

Полтысячи Дедов Морозов и Снегурочек заполонят улицы Гродно. Сегодня там пройдет театрализованное шествие новогодних волшебников. В параде примут участие также десятки стилизованных автомобилей. Стартует колонна на Советской площади, где зажгут иллюминацию на одной из самых больших новогодних елей города. На это зрелище приедут посмотреть рекордное количество иностранцев. На безвизовый тур в эти выходные зарегистрировались свыше 2 с половиной тысяч зарубежных гостей.