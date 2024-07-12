В Гродно случился настоящий потоп: очевидцы публикуют видео

Пока почти вся Беларусь находится под влиянием жары, в Гродно случился потоп. Проливной ливень вечером 11 июля вызвал серьезные заторы на улицах города. Очевидцы публиковали видео затопленных дорог. Сильный ветер снес строительный забор на улице Буденного, который, падая, зацепил автомобиль.