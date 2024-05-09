В Гродно состоится торжественный парад учащихся кадетских классов, вечером горожан и гостей города ждет концерт группы "Любэ"

Локация "Полустанок времени". Это будут 4 большие интерактивные площадки, которые будут отображать соответствующий период времени: довоенное время, военное время, послевоенное время (время восстановления республики) и уже современная Беларусь, ее достижения и развитие.

Денис Черняк, начальник отдела культуры Гродненского горисполкома