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В Гродно состоится торжественный парад учащихся кадетских классов, вечером горожан и гостей города ждет концерт группы "Любэ"
В Гродно под праздничные гулянья отведен исторический центр города. Состоится торжественный парад учащихся кадетских классов. Будут работать десятки тематических площадок, выставка современной военной техники, фестиваль солдатской каши.
Локация "Полустанок времени". Это будут 4 большие интерактивные площадки, которые будут отображать соответствующий период времени: довоенное время, военное время, послевоенное время (время восстановления республики) и уже современная Беларусь, ее достижения и развитие.
Вечером горожан и гостей Гродно ждет сюрприз - концертгруппы "Любэ".
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