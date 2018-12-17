В Гродно состоялось карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек

К новогоднему марафону присоединился и Гродно. Здесь состоялось карнавальное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Более полутысячи участников прошли по центральным улицам с Советской на площадь Ленина, к главной городской елке. Новогодняя колонна растянулась на несколько километров. Возглавил ее праздничный троллейбус, за которым выстроились автомобили с новогодними инсталляциями. Главные герои на этот раз передвигались на квадроциклах и велосипедах.

На протяжении всего пути праздничной колонны работали музыкальные площадки. Огни на главной городской елке Дед Мороз зажег вместе с лучшими школьниками и спортсменами Гродно.