Устойчивое развитие экономики и улучшение делового климата. В Гродно состоялся конструктивный диалог представителей бизнеса и власти. В круглом столе приняли участие несколько десятков предпринимателей из малого и среднего бизнеса региона, представители профильных министерств и ведомств, а также местные власти. На встрече были озвучены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются бизнесмены в регионах. Предложены пути их решения. Было отмечено, что бизнесу необходимо консолидироваться. Особые надежды деловые круги возлагают на закон "О саморегулируемых организациях", который находится в стадии разработки и принятия. Документ направлен на создание условий для организации регулирования отдельных сфер предпринимательской деятельности.