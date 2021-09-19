3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Гродно состоялся конструктивный диалог представителей бизнеса и власти
Устойчивое развитие экономики и улучшение делового климата. В Гродно состоялся конструктивный диалог представителей бизнеса и власти. В круглом столе приняли участие несколько десятков предпринимателей из малого и среднего бизнеса региона, представители профильных министерств и ведомств, а также местные власти. На встрече были озвучены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются бизнесмены в регионах. Предложены пути их решения. Было отмечено, что бизнесу необходимо консолидироваться. Особые надежды деловые круги возлагают на закон "О саморегулируемых организациях", который находится в стадии разработки и принятия. Документ направлен на создание условий для организации регулирования отдельных сфер предпринимательской деятельности.
Наша цель - это поддержка регионов, чтобы по всей Беларуси снять социальную напряженность и на сегодняшний день подготовить деловое сообщество к предстоящей реформе, которая будет происходить в системе изменения налогообложения.
Игорь Черняков, председатель Гродненской областной ассоциации предпринимательства:
В Гродненской области существует устойчивое понимание со стороны и властей города, и области тех проблем и тех перспектив, которые необходимо развивать и учитывать при развитии малого и среднего бизнеса.
Малый и средний бизнес формирует более 20 процентов ВВП и 40 % экспорта услуг страны. Поэтому поддержка его со стороны государства будет только увеличиваться. Подобные диалоговые площадки пройдут во всех регионах республики.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов