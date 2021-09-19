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В Гродно состоялся конструктивный диалог представителей бизнеса и власти

Устойчивое развитие экономики и улучшение делового климата. В Гродно состоялся конструктивный диалог представителей бизнеса и власти. В круглом столе приняли участие несколько десятков предпринимателей из малого и среднего бизнеса региона, представители профильных министерств и ведомств, а также местные власти. На встрече были озвучены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются бизнесмены в регионах. Предложены пути их решения. Было отмечено, что бизнесу необходимо консолидироваться. Особые надежды деловые круги возлагают на закон "О саморегулируемых организациях", который находится в стадии разработки и принятия. Документ направлен на создание условий для организации регулирования отдельных сфер предпринимательской деятельности.

Наша цель - это поддержка регионов, чтобы по всей Беларуси снять социальную напряженность и на сегодняшний день подготовить деловое сообщество к предстоящей реформе, которая будет происходить в системе изменения налогообложения.
Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства"


Игорь Черняков, председатель Гродненской областной ассоциации предпринимательства:

В Гродненской области существует устойчивое понимание со стороны и властей города, и области тех проблем и тех перспектив, которые необходимо развивать и учитывать при развитии малого и среднего бизнеса.
Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства"


Малый и средний бизнес формирует более 20 процентов ВВП и 40 % экспорта услуг страны. Поэтому поддержка его со стороны государства будет только увеличиваться. Подобные диалоговые площадки пройдут во всех регионах республики.

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