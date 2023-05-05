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В Гродно состоялся торжественный митинг у памятника воинам-освободителям
В Гродно состоялся торжественный митинг у памятника воинам-освободителям в рамках гражданско-патриотического марафона "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь". Представители вузов и колледжей со всех уголков страны на протяжении нескольких дней принимали участие в интеллектуальных, спортивных, военно-патриотических мероприятиях на базе Купаловского университета. Сегодня участники марафона собрались у Вечного огня, чтобы отдать дань уважения тем, кто приближал Великую Победу. Минутой молчания почтили память героев и возложили цветы. В мероприятии приняло участие и руководство Гродненской области.
Мы, молодежь, можем обмениваться мнениями, мы можем участвовать в строительстве нашей страны, в облагораживании нашей страны. Это позволяет доказать всему миру, что мы едины, едины в своем стремлении развиваться для процветания нашей страны.
Сегодня же в преддверии Дня Великой Победы в городском парке Гродно была заложена аллея сакуры. Школьники, студенты, руководство региона вместе высадили деревья как символ мира и процветания.
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