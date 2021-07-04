В Гродно сотни горожан в унисон исполнили гимн Беларуси

В 22:55 белорусы объединились, чтобы спеть гимн. В Гродно сотни горожан собрались на центральной площади города, чтобы в унисон исполнить известные каждому строки "Мы, беларусы - мірныя людзі".



В 23:00 небо над Гродно озарилось праздничным салютом. В этом году фейерверк можно было наблюдать из любой точки города. На протяжении десяти минут ночное небо раскрашивали в яркие цвета десятки орудийных залпов.