В Гродно сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника

В Гродно сегодня утром сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя, сообщает БЕЛТА.

В 7 часов утра на ул.Ткацкой сотрудники ГАИ остановили автомобиль Audi, который двигался в направлении микрорайона Лососно. 33-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование подтвердило превышение допустимой нормы алкоголя более чем в 7 раз.

Выяснилось к тому же, сто мужчина бесправник. Он лишился водительского удостоверения за нетрезвое вождение еще в 2017 году. В протоколе опроса нарушитель пояснил, что гнал автомобиль в мастерскую. На пассажирском сидении легковушки лежали бутылки со спиртным, одна из них была пустой.

Водитель от управления отстранен, автомобиль доставлен на штрафстоянку. Нарушителю грозит штраф в размере Br7,4 тыс. В ближайшие пять лет он не сможет получить водительские права.