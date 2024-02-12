В Гродно сотрудники милиции задержали закладчика из Гомеля

Закладчик-гастролер задержан в Гродно. В конце января оперативники наркоконтроля получили информацию о жителе Гомеля, который должен приехать в Гродно для работы. При себе у фигуранта изъяли 50 г альфа-PVP. Со слов задержанного, "минером" он успел поработать 2,5 месяца. За это время сделал более тысячи закладок на территории Гродненской и Гомельской областей, а также в России. За незаконный оборот наркотиков фигуранту грозит до 20 лет.