В Гродно создают уникальный гобелен - какие старинные технологии используют

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы гобелен был создан и презентован именно 3 Июля. Эскизы мы уже демонстрировали. Конечно, сам гобелен был показан только частично на разных этапах его создания. Сегодня можно увидеть финальный этап его создания.

Ольга Шловенец, завотделом Гродненского областного методического центра народного творчества