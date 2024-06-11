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В Гродно создают уникальный гобелен - какие старинные технологии используют

В Гродно создают уникальный гобелен. На полотне размером 2 х 2,5 метра авторы отображают историю послевоенного развития Принеманского края. Для воплощения оригинальной идеи местным мастерицам понадобился не один месяц кропотливой работы и около тысячи метров нитей и пряжи. Презентация гобелена запланирована на День Независимости Беларуси.

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы гобелен был создан и презентован именно 3 Июля. Эскизы мы уже демонстрировали. Конечно, сам гобелен был показан только частично на разных этапах его создания. Сегодня можно увидеть финальный этап его создания.
Ольга Шловенец, завотделом Гродненского областного методического центра народного творчества

Гобелен создается в технике удвоенного ткачества, которую активно возрождают в Гродненской области. Мастерицы работают на уникальных станках, не имеющих аналогов в Беларуси.