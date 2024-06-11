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В Гродно создают уникальный гобелен - какие старинные технологии используют
В Гродно создают уникальный гобелен. На полотне размером 2 х 2,5 метра авторы отображают историю послевоенного развития Принеманского края. Для воплощения оригинальной идеи местным мастерицам понадобился не один месяц кропотливой работы и около тысячи метров нитей и пряжи. Презентация гобелена запланирована на День Независимости Беларуси.
Мы прилагаем все усилия для того, чтобы гобелен был создан и презентован именно 3 Июля. Эскизы мы уже демонстрировали. Конечно, сам гобелен был показан только частично на разных этапах его создания. Сегодня можно увидеть финальный этап его создания.
Гобелен создается в технике удвоенного ткачества, которую активно возрождают в Гродненской области. Мастерицы работают на уникальных станках, не имеющих аналогов в Беларуси.