В Гродно стартовала акция "Наши дети"

В этой акции будут принимать участие все общественные организации, государственные служащие, предприятия. В целом этой акцией будут охвачены все дети нашего города. Так же во всех учреждениях образования пройдут утренники. Будет проводиться множество мероприятий, где будем создавать новогоднее настроение для того, чтобы действительно ребятам это запомнилось.

Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома

