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В Гродно стартовала акция "Наши дети"
В Гродно стартовала акция "Наши дети". На центральной площади у главной елки собрались школьники. Здесь прошло интерактивное новогоднее представление с ростовыми куклами, сказочными персонажами, Дедом Морозом и Снегурочкой.
В этой акции будут принимать участие все общественные организации, государственные служащие, предприятия. В целом этой акцией будут охвачены все дети нашего города. Так же во всех учреждениях образования пройдут утренники. Будет проводиться множество мероприятий, где будем создавать новогоднее настроение для того, чтобы действительно ребятам это запомнилось.
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