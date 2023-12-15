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В Гродно стартовала республиканская акция "Наши дети": на специальной площадке прошел телемост с Беловежской пущей
Весело - с песнями, новогодними героями и, конечно, подарками - в Гродно стартовала республиканская акция "Наши дети". У главной елки собрались сотни школьников. Для них подготовили интерактивное новогоднее представление с ростовыми куклами, сказочными персонажами. Ребята приняли участие в игровой эстафете и танцевальном флешмобе. Здесь же на специальной площадке прошел телемост с Беловежской пущей. Гродненцы приветствовали участников акции "Наши дети" со всей страны.
Юные гродненцы делятся своими впечатлениями:
- Здесь весело, мы танцуем, нам очень нравится. Мне нравится Новый год, потому что можно наряжать елку, везде все красиво, весело и много подарков.
- Мне нравится, потому что веселье, снег, украшенный город. Атмосфера новогодняя.
В этом году акция "Наши дети" стартует масштабно. К каждому ребенку, каждому несовершеннолетнему, каждой многодетной семье, к тем, кто находится в трудной ситуации, мы придем, мы обязательно поздравим. Подключаются промышленные предприятия, учреждения, просто неравнодушные люди.
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