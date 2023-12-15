В Гродно стартовала республиканская акция "Наши дети": на специальной площадке прошел телемост с Беловежской пущей

В этом году акция "Наши дети" стартует масштабно. К каждому ребенку, каждому несовершеннолетнему, каждой многодетной семье, к тем, кто находится в трудной ситуации, мы придем, мы обязательно поздравим. Подключаются промышленные предприятия, учреждения, просто неравнодушные люди.

Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома