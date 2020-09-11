В Гродно стартует молодежный туристический слет

Областной туристический слет работающей молодежи стартует в эти минуты в Гродно. На протяжении двух дней команды будут соревноваться в волейболе, футболе, поднятии гири и перетягивании каната. Запланирован интеллектуальный турнир, посвященный Году малой родины, а также молодежная эстафета "18 мне уже", где участникам предложат посостязаться в шуточных мини-конкурсах.



Кульминацией молодежного слета сегодня вечером станет открытый диалог "#раЗАм Беларусь". Традиционно это будет встреча с вертикалью власти. Без галстуков. В непринужденной обстановке ребята смогут поделиться своими идеями, видением ситуации в разных сферах, а также, задав актуальные вопросы, получить конструктивные ответы. Завершится первый день слета ближе к полуночи песнями у костра.



