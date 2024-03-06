В Гродно столкнулись 4 машины, в Минске молодой водитель не справился с управлением - обзор происшествий на дорогах Беларуси

Обзор дорожных происшествий подготовил Владимир Королев.

Лобовое столкновение в белорусской столице. Утром на пересечении улицы Тимирязева и МКАД 20-летний водитель "мазды" не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в "фольксваген". Водителей и пассажиров обоих авто увезла скорая.

МАЗ подмял "Пежо" в Гродно. На перекрестке Тавлая - Белые Росы самосвал наскочил на хетчбэк. Судя по всему, водитель "пежо" хотел перестроиться в правый ряд, но не убедился в безопасном маневре. Пытаясь избежать столкновения или минимизировать последствия аварии, шофер МАЗа выехал за пределы дороги, где столкнулся с дорожным ограждением. О пострадавших в ДТП не сообщается.

И еще одна авария в Гродно. 5 марта 4 машины столкнулись на проспекте Космонавтов. Предположительно водитель "ауди" не справился с управлением и выскочил на встречную, задев несколько автомобилей. Более четкую картину аварии установит дорожная милиция. Есть ли пострадавшие при столкновении, не сообщается.