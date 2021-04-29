В Гродно студенты Купаловского университета привились вакциной "Спутник V", произведенной в Беларуси

В Беларуси продолжается массовая иммунизация населения. Прививочные пункты организовывают на предприятиях и в учреждениях страны. Не остаются в стороне и учебные заведения. Так, в Гродно привиться вакциной "Спутник V", произведенной в Беларуси, решили студенты Купаловского университета. В шорт-листе уже около ста человек. В первую очередь укол здоровья делают участникам строительных отрядов, которые будут трудиться по всей стране.

