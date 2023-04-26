ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Гродно своя атмосфера: жара сменилась настоящим снегопадам

Небесная канцелярия преподнесла неожиданный сюрприз для жителей Гродно. Мокрый снег в конце апреля - явление удивительное, особенно если еще только в большие выходные горожане принимали первые солнечные ванны. А уже в ночь со вторника на среду температура резко упала, а с утра начался настоящий снегопад.

По прогнозам, такая погода с дождями, прохладой и возможными ночными заморозками еще задержится на неделе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все