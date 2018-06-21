В Гродно торжественно перезахоронили останки красноармейцев

В Гродно сегодня торжественно перезахоронили останки красноармейцев, которые погибли в боях за город в первые дни Великой Отечественной войны. Обнаружили останки в феврале во время строительства торгово-развлекательного центра. В ходе раскопок были извлечены останки шести военнослужащих и десятки предметов и личных вещей. Среди них и три медальона.

"В ходе поисковых работ были обнаружены фрагменты стрелкового оружия, боеприпасы, элементы обмундирования и часы. К сожалению, по часам мы не определили владельца. Но благодаря тому что один медальон был в хорошем состоянии, получилось определить фамилию одного из погибших красноармейцев".

Была установлена личность Павла Рябинина санитара 103-го стрелкового полка 85-ой стрелковой дивизии. В 1941 году военная часть одной из первых вступила в бой с врагом. Удалось отыскать родственников погибшего бойца. Его внучатый племянник приехал в Гродно из Мурманска.