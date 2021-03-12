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Ключевая тема прямых телефонных линий в Гродно - цены на потребительские товары и лекарства

В Гродно во время прямой телефонной линии ключевой стала тема мониторинга цен на потребительские товары и лекарства. На связь вышли депутат Палаты представителей Елена Потапова и начальник Главного управления МАРТ по Гродненской области Светлана Сивирчукова. С вопросами по доступности медуслуг, повышению цен на средства индивидуальной защиты, а также товары первой необходимости обратилось несколько десятков человек.



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Обращения взяты на контроль

В регионе создана областная рабочая группа по контролю за ценами, которая непрерывно проводит мониторинги объектов торговли и аптечной сети. Анализ показывает, что не все соблюдают установленный порядок. Допускаются нарушения чаще всего в отношении таких товаров, как детское питание и макароны.

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