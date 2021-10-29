В Гродно возводят новый микрорайон по принципу "социальные объекты в шаговой доступности"





Всего в микрорайоне 12 домов. Есть пятиэтажки и три высотки. В общей сложности более 1600 квартир. Но главное - социальные объекты будут в шаговой доступности



Строительство современной поликлиники стало долгожданным событием для жителей еще одного микрорайона Гродно - Ольшанки. Жилье здесь возводили ускоренными темпами на протяжении нескольких лет, а вот инфраструктура отставала. Молодым и многодетным семьям (именно таких здесь большинство), чтобы попасть к врачу, нужно добираться в центр города. А это почти 10 километров на общественном транспорте с пересадками.



Поликлиника на 650 посещений в смену с детским и взрослым отделениями, женской консультацией и диагностическими лабораториями для 30-тысячной Ольшанки полностью закроет вопрос оказания квалифицированной медицинской помощи.



В приоритете и транспортное сообщение между микрорайонами. После ввода в эксплуатацию нового моста через Неман продолжилась реконструкция и подъездных путей. Сейчас расширяют участок до Южного рынка. Пропускная способность его увеличится в два раза.