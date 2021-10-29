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В Гродно возводят новый микрорайон по принципу "социальные объекты в шаговой доступности"
Квадратные метры в тесной связке с инфраструктурой. Стратегия развития городов Беларуси предусматривает создание комфортных условий для жизни. В результате новоселы вместе с квартирами получают социальные объекты в шаговой доступности. К примеру, в Гродно по такому принципу возводят новый микрорайон на берегу Немана. Параллельно решается и вопрос транспортного сообщения. Продолжается строительство большой кольцевой дороги. Все подробности в нашей рубрике "Нужное людям".
Рассказывает Юрий Карнелович. Автор проекта жилой застройки Олег Волконовский о своем детище может рассказывать часами. Новый микрорайон Гродно спроектирован на месте бывшей военной части, рядом с лесопарковой зоной. Дома разной этажности разместились на небольшом участке. Учли все: особенности рельефа, зоны, свободные от автомобилей, удобные подъездные пути. Запланировали даже эстетичный вид из окон.
Всего в микрорайоне 12 домов. Есть пятиэтажки и три высотки. В общей сложности более 1600 квартир. Но главное - социальные объекты будут в шаговой доступности
Строительство современной поликлиники стало долгожданным событием для жителей еще одного микрорайона Гродно - Ольшанки. Жилье здесь возводили ускоренными темпами на протяжении нескольких лет, а вот инфраструктура отставала. Молодым и многодетным семьям (именно таких здесь большинство), чтобы попасть к врачу, нужно добираться в центр города. А это почти 10 километров на общественном транспорте с пересадками.
Поликлиника на 650 посещений в смену с детским и взрослым отделениями, женской консультацией и диагностическими лабораториями для 30-тысячной Ольшанки полностью закроет вопрос оказания квалифицированной медицинской помощи.
В приоритете и транспортное сообщение между микрорайонами. После ввода в эксплуатацию нового моста через Неман продолжилась реконструкция и подъездных путей. Сейчас расширяют участок до Южного рынка. Пропускная способность его увеличится в два раза.
Факт
Сроки сдачи объекта - ноябрь
Техника работает без остановки, такие большие объемы в сжатые сроки выполняются впервые. Реконструируемый участок дороги длиной чуть больше километра, но на его строительстве планируют использовать 15 тысяч тонн грунта, 7 тысяч тонн гравия и положить 5,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.
В перспективе новая дорога станет частью объездного кольца вокруг Гродно. Она позволит транзитному транспорту не заезжать в областной центр, а двигаться напрямую к литовской границе.
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