В Гродно задержан мужчин, который в августе распылил газ в глаза милиционера

Тогда нападавшему удалось скрыться. 29-летний мужчина целенаправленно участвовал на несанкционированном мероприятии, узнав о нем из местного телеграм-канала. Спецсредство применил, чтобы офицер не смог задержать другого участника протеста.

Отметим, что дома у задержанного были обнаружены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью и пневматическое оружие. На данный момент возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В Могилеве ищут причастных к поджогу машины сотрудника милиции. Ночью 13 октября на линию 102 поступило сообщение, что на парковке по переулку Урожайному горит автомобиль "ауди". Спасатели пожар ликвидировали. В результате пострадали две машины. После осмотра места происшествия следователи и эксперты сошлись во мнение, что это умышленный поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело. И напомним, что ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные общеопасным способом, которым в указанных случаях является поджог, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.