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В Гродно задержан мужчина, который сорвал государственный флаг

По информации МВД, ночью 7 ноября 32-летний житель города снял и бросил на землю госфлаг со здания клуба по улице Советских пограничников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Надругательство над государственными символами".

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