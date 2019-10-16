В Гродно жилищный вопрос одной семьи не может решиться уже на протяжении 60 лет

В Гродно жилищный вопрос одной конкретной семьи не может решиться уже на протяжении 60 лет. Деревянный дом, который стоит на берегу Немана, был признан аварийным еще после наводнения в 1958 году. В 2012 - непригодным для жилья. Минувшим летом в строении просто развалилась стена. Но пенсионерка с сыном от переезда отказываются, несмотря на разные варианты, предложенные местной администрацией. Женщина надеется на бесплатную квартиру, а власти не могут найти для этого основания.

В проблеме разбирался Юрий Карнелович.

Пенсионерка Нина Новик свою историю без слез рассказывать не может. Дом рассыпается прямо на глазах. Протекает крыша, трещат по швам стены. В 1958 году семья пережила наводнение. Тогда вода Немана поднялась на 8 метров. Была видна только крыша. Для дома это стало не последней каплей, а катастрофой.





В жилом доме обвалились стена и часть кровли



Жить в этом доме небезопасно. Ровно год назад северная стена и часть кровли просто обрушились. И только по счастливой случайности никто из хозяев не пострадал. Тот день сын пенсионерки Валентин запомнил навсегда. Говорит, это чудо, что жив остался. Городские власти сразу же предоставили хозяевам жилье, поселили в Доме ветеранов. Но находиться там долго пенсионерка не смогла.





Местные власти предлагают несколько решений проблемы

