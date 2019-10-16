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В Гродно жилищный вопрос одной семьи не может решиться уже на протяжении 60 лет
В Гродно жилищный вопрос одной конкретной семьи не может решиться уже на протяжении 60 лет. Деревянный дом, который стоит на берегу Немана, был признан аварийным еще после наводнения в 1958 году. В 2012 - непригодным для жилья. Минувшим летом в строении просто развалилась стена. Но пенсионерка с сыном от переезда отказываются, несмотря на разные варианты, предложенные местной администрацией. Женщина надеется на бесплатную квартиру, а власти не могут найти для этого основания.
В проблеме разбирался Юрий Карнелович.
Пенсионерка Нина Новик свою историю без слез рассказывать не может. Дом рассыпается прямо на глазах. Протекает крыша, трещат по швам стены. В 1958 году семья пережила наводнение. Тогда вода Немана поднялась на 8 метров. Была видна только крыша. Для дома это стало не последней каплей, а катастрофой.
В жилом доме обвалились стена и часть кровли
Жить в этом доме небезопасно. Ровно год назад северная стена и часть кровли просто обрушились. И только по счастливой случайности никто из хозяев не пострадал. Тот день сын пенсионерки Валентин запомнил навсегда. Говорит, это чудо, что жив остался. Городские власти сразу же предоставили хозяевам жилье, поселили в Доме ветеранов. Но находиться там долго пенсионерка не смогла.
Местные власти предлагают несколько решений проблемы
Пенсионерка с сыном вернулись в собственный аварийный дом и теперь уже требуют новое жилье. Но в администрации такую просьбу удовлетворять не спешат. Говорят, претензии незаконные. Квартира уже была предоставлена. Выдать Нине Новик бесплатно новую квартиру нельзя по закону. Вместе с ней проживает сын трудоспособного возраста. Да и дочь не раз предлагала женщине переехать жить к ней. Но получила отказ. Поэтому чем закончится противостояние и окажутся ли нервы Нины Новик крепче, чем ее полуразрушенный дом, покажет только время.
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