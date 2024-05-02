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В Грузии протесты против закона об иноагентах переросли в беспорядки

Попытка взять штурмом парламент. В Грузии протесты против закона об иноагентах переросли в беспорядки. Участники попытались заблокировать один из выходов из здания - баррикады достигли высоты второго этажа. Развернулось ожесточенное противостояние:через разбитое окно радикалы принялись забрасывать находящихся внутри полицейских бутылками, камнями и дымовыми шашками. Ворота в здание пытались выломать.

В грузинском парламенте объявлен красный уровень опасности. Чтобы не дать митингующим прорваться внутрь, спецназ применил слезоточивый газ и водометы.

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