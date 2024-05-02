Попытка взять штурмом парламент. В Грузии протесты против закона об иноагентах переросли в беспорядки. Участники попытались заблокировать один из выходов из здания - баррикады достигли высоты второго этажа. Развернулось ожесточенное противостояние:через разбитое окно радикалы принялись забрасывать находящихся внутри полицейских бутылками, камнями и дымовыми шашками. Ворота в здание пытались выломать.