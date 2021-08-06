В. Гулевич: Подготовка учений "Запад-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире

Число участников маневров "Запад-2021" на территории Беларуси не превысит 13 тысяч человек, а сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России.



Накануне в Минске состоялся брифинг, посвященный предстоящему мероприятию. Традиционно замысел учений носит сугубо оборонительный характер. На полигонах будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе свыше 30 самолетов и вертолетов.



Подготовка "Запада-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Гулевич.В Минобороны подчеркнули: подобные маневры прежде всего направлены на повышение квалификации войск для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.



