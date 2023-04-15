ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Иерусалиме Благодатный огонь приняла белорусская делегация - специальным рейсом святыня будет доставлена в Беларусь

Чудо случилось сегодня в храме Гроба Господня около 15 часов. На церемонию в главной святыне для христиан собрались более 2 тысяч паломников из разных стран мира.

Благодатный огонь приняла белорусская делегация в составе представителей правительства, Белорусской Православной Церкви и Фонда в честь преподобной Ефросиньи Полоцкой. Специальным рейсом сегодня святыня будет доставлена в Беларусь.

В Иерусалиме священная церемония в этом году проходила в условиях повышенных мер безопасности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все