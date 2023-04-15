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В Иерусалиме Благодатный огонь приняла белорусская делегация - специальным рейсом святыня будет доставлена в Беларусь
Чудо случилось сегодня в храме Гроба Господня около 15 часов. На церемонию в главной святыне для христиан собрались более 2 тысяч паломников из разных стран мира.
Благодатный огонь приняла белорусская делегация в составе представителей правительства, Белорусской Православной Церкви и Фонда в честь преподобной Ефросиньи Полоцкой. Специальным рейсом сегодня святыня будет доставлена в Беларусь.
В Иерусалиме священная церемония в этом году проходила в условиях повышенных мер безопасности.
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