В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме состоялось одно из важнейших событий христианского мира. В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Иерусалимский патриарх лично молится в кувуклии - часовне храма. Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса.В этом году из-за пандемии коронавируса службу решили провести без паломников. Об этом заявило посольство Израиля в своем "твиттере". Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи. После схождения частички огня развозят в разные точки планеты. Спецрейсом его доставят и в Беларусь.



