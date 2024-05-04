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В Иерусалиме верующие ждут схождения Благодатного огня

Миллионы людей в мире ждут схождения Благодатного огня.

В Иерусалиме у храма Гроба Господня собираются верующие, чтобы первыми увидеть чудо. Православные священнослужители присутствуют в этот момент в храме. Иерусалимский патриарх принимает священный огонь в Кувуклии (так называется гробница в скале, где покоился Христос), а потом передает его сослужителям и верующим.

Обычно чудо совершается около часа дня по местному времени. Спустя несколько часов лампады с Благодатным огнем отправляются в разные уголки планеты. Его частичку доставят и в Беларусь.

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