В Иерусалиме верующие ждут схождения Благодатного огня

В Иерусалиме у храма Гроба Господня собираются верующие, чтобы первыми увидеть чудо. Православные священнослужители присутствуют в этот момент в храме. Иерусалимский патриарх принимает священный огонь в Кувуклии (так называется гробница в скале, где покоился Христос), а потом передает его сослужителям и верующим.