В их руках - будущее Беларуси. Лучших выпускников страны сегодня собрал Республиканский бал с участием Президента

Быть верными своей стране и сберечь ее независимость! Сегодня Президент напутствовал выпускников высших учебных заведений. Они стали участниками Республиканского бала.







Республиканский бал выпускников

Он ежегодно проходит в белорусской столице и собирает на одной площадке лучших из лучших. Традиционно - при участии Главы государства. Сегодня бал объединил без малого триста ребят, которые показали выдающиеся результаты в учебе. Секрет их успеха - ежедневное и многолетнее усердие и трудолюбие. Они представляют все регионы и лучшие вузы страны, которые вправе гордиться своими вчерашними студентами. В их руках - благополучие, стабильность и мир в суверенной Беларуси. И все они могут сделать нашу страну еще краше и сильнее.