В Индонезии состоялся митинг против сожжения Корана в Стокгольме

Свобода слова должна быть этичной - в Джакарте состоялся митинг против сожжения Корана в Стокгольме, которое совершил иракский мигрант 28 июня. Участники акции устроили совместное чтение священной для мусульман книги и подписали петицию с осуждением варварской акции, совершенной с разрешения властей Швеции. По словам участников протеста, подобные действия несовместимы с принципами демократии и свободы слова. Индонезия - одна из стран, официально осудивших шведский акт вандализма, среди которых Турция, Ирак и Алжир. С осуждением выступили также США и ЕС.