В Беларуси завершился единый день голосования. Журналисты АТН в течение дня в прямом эфире рассказывали и показывали, как голосовала страна.

В информационном центре начинается пресс-конференция главы ЦИК Игоря Карпенко. У зрителей есть возможность увидеть кадры из конференц-зала Дворца Республики (подробнее в видео).

На 20:00 явка избирателей на выборах депутатов составила 72,98 %. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко на пресс-конференции в информационном центре ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.



"В Брестской области - 75,82 %, в Витебской - 74,74 %, в Гомельской - 75,85 %, в Гродненской - 76,90 %, в Минской - 74,20 %, в Могилевской - 77,03 %, в Минске - 61,54 %", - рассказали в ЦИК.

