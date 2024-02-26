В инфоцентре ЦИК уточнили предварительные данные по явке избирателей

На пресс-конференции в информационном центре ЦИК Беларуси уточнили предварительные данные по явке избирателей на выборах депутатов. Она составила 73,09 %, сообщает БЕЛТА .

"Уточнены предварительные данные по явке избирателей в единый день голосования. Таким образом, в списки включен 6 912 221 избиратель. Приняли участие в голосовании 73,09 %, - сказал председатель ЦИК Игорь Карпенко. - В разрезе областей: Брестская область - 75,82 %, Витебская область - 75,63 %, Гомельская область - 75,85 %, Гродненская область - 76,90 %, Минская область - 74,20 %, Могилевская область - 77,03 %, город Минск - 61,54 %".

Глава ЦИК отметил, что, по предварительным результатам выборов, все 1284 местных совета сформированы в правомочном составе, из них: 6 областных и Минский городской; 118 районных; 10 городских городов областного подчинения; 14 городских городов районного подчинения; 8 поселковых; 1127 сельских.

"На основании требований статьи 92 Избирательного кодекса не позднее чем на пятый день после единого дня голосования сведения об итогах выборов депутатов местных советов депутатов и списки избранных депутатов подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, а также на сайтах соответствующих исполкомов, - дополнил Игорь Карпенко. - Сегодня в 14:00 будут озвучены предварительные результаты выборов депутатов Палаты представителей и местных советов в числовом выражении".