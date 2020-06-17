3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В инстаграм-аккаунте "Беларусь 1" продолжается "Летний марафон"
Приглашаем вас присоединиться к "Летнему марафону". Он продолжается в инстаграм-аккаунте нашего канала. Здесь собраны самые интересные локации для хорошего отдыха и ярких снимков.Итак, наш топ-лист и первые 10 снимков, которые запостим в профиле @belarus__1 .
Рассказывает Дарья Тарасова.
Первая локация у воды - горная река
Да, эта горная река находится за МКАД. Но приехать сюда стоит хотя бы для того, чтобы оценить объем композиции. Десятки искусственных бетонных валунов на первый взгляд могут напомнить пересохший каньон. Хотя по предназначению место с аризонским аналогом ничего общего не имеет. Это экс-трасса для слаломной гребли. С 80-ых служила базой для подготовки сборной СССР.
Вторая локация - Минское море
Расслабиться на курорте всего за 17 километров от города и словить удачный ракурс с любой точки береговой линии можно на Минском море. Заславское водохранилище - второй по масштабам искусственный водоем в Беларуси. Здесь 11 островов, так что, можно не переживать за плагиат. Вы точно найдете свой фон и ракурс.
Третья локация - водопад в Серебрянке
А для тех, кто не любит длительных переездов, есть минские водопады. Мелодию одного из них можно услышать в Серебрянке. С берега на берег можно перейти по бетонному подиуму. Хотите в кадре бурлящий пенный поток и не боитесь промокнуть - присаживайтесь на плиты. Ориентируйтесь на световой день, закатные краски в воде - беспроигрышный вариант.
Четвертая локация - водопад в Зеленом Луге
Еще одна геолокация для тех, кто вышел на фотоохоту: пересечение улиц Калиновского и Седых. Мощный каскад в Зеленом Луге - один из самых брутальных в Слепянской водной системе. Он из железобетона. Каскады воды падают очень шумно. Поэтому, чтобы фотографу быть услышанным моделью, придется немного повысить голос.
#ЛетнийМарафонНаБ1
В "Интстаграм" нашего канала продолжается "Летний марафон". И я готова показать первую подборку снимков, которыми вы делились в своих социальных сетях. Вот они - 10 атмосферных кадров, которые мы не просто покажем в эфире, они заслуживают отдельного поста в нашем аккаунте. Пока лидирующая локация - это рапсовые поля. Но не забывайте, что красивых мест гораздо больше. Делайте снимки, ставьте хештег "Летний марафон на Б1", отмечайте аккаунт
, и в следующий раз мы покажем ваше фото.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов