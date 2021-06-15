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В Институте погранслужбы Беларуси прошла церемония гашения почтового конверта
В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны в Институте погранслужбы прошла церемония гашения почтового конверта. Его тема посвящена подвигу пограничников. На конверте изображен фрагмент расположенного в Гродно мемориального ансамбля "Погибшим, но непобежденным воинам Белорусского пограничного округа" и контур Холмских ворот Брестской крепости-героя. Почти из 20 тысяч воинов в зеленых фуражках, вставших на пути фашистов в июне 1941 на западных рубежах СССР, в первые дни войны погибли более 16 тысяч. Ни одна из атакованных застав не отошла без приказа. За мужество и героизм, проявленные в первых боях, свыше 800 пограничников были награждены орденами и медалями СССР. 11 защитников рубежей удостоены звания Героя Советского Союза, из них 5 человек посмертно.
Вы видите, какое сейчас идет давление, попытка переписать историю. Мы должны в поколении оставить ту память, которую оставили наши предки. И чтобы никто не сомневался, что это победа наша.
Пограничники умеют не только родине служить, но и техническое оснащение ставить на такой высокий уровень. И этот уровень высокий, он позволяет выполнять все обязанности, которые на них возлагаются, достойно и качественно.
Тираж специальной партии, которая будет использоваться для пересылки простых писем в пределах Беларуси, 25 тысяч экземпляров. Уже сегодня конверт будет доступен в почтовых отделениях.
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