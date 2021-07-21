В Сети появилось видео, на котором литовские пограничники стреляют из боевого оружия по женщинам и детям



Невиданная жестокость, но, видимо, такие методы противостояния мигрантам для "демократической" Литвы уже норма. Среди жертв дети и беременные женщины, которые бежали от войны. Все они сегодня рассказывают ужасные подробности о своем содержании в лагерях на литовской стороне, где их морили голодом и избивали дубинками. Все это с единственной целью получить заведомо ложные показания в отношении белорусских пограничников.



А сейчас давайте подумаем, чем жестокое поведение литовских пограничников может обернуться для обычных граждан этой страны. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это шаг абсолютно бездумный и глупый. Ведь на Ближнем Востоке живут не только безобидные женщины и дети. Хватает там и людей, которые умеют держать оружие в руках. Они готовы защищать своих, ради этого готовы приехать в любую точку мира. Думать, что радикальные исламисты не доберутся до Вильнюса - весьма опрометчиво.



То, как литовцы относятся к мигрантам, не может оставить равнодушным никого. Здесь уже даже никто не вспоминает о правах человека. Налицо настоящий нацизм



И речь даже не о пытках, извинениях и угрозах, о которых рассказали попавшие в Беларусь мигранты. Есть достоверная информация, что всех беженцев, прибывших на территорию Литвы, местные пограничники делят на несколько групп. Политические, например, беглые из Беларуси. Этот контингент, как правило, интересен спецслужбам. Англоговорящие и те, кто может дать интервью для СМИ, компрометирующее белорусскую сторону, и все остальные: женщины, дети, больные люди. Они никому не нужны. А сейчас давайте подумаем - такое разграничение никому ничего не напоминает? Точно так же во время Второй мировой войны нацисты разделяли людей по национальному признаку. Чем это закончилось, думаю, напоминать никому не нужно. Те поступки, действия и даже слова, которые литовские власти демонстрируют в последние дни всему миру, все больше показывают их истинное лицо - лицо нацистов.

