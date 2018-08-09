В инвестпрограмму Минска заложены новые маршруты

В Малиновку, Юго-Запад и Сухарево начнут курсировать электробусы. На карте столицы уже определены места для строительства пунктов зарядки. Такие станции появятся на разворотных кольцах троллейбусов по улице Есенина, а также Рафиева и Панченко. Маршруты должны начать работу в 2019-м. Напомним, в ближайшие два года столица закупит 60 электробусов производства Белкоммунмаша. Они выйдут на линии до мая.