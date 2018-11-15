Решение семейных и соседских конфликтов мирным путем. В исполнительное производство планируют внедрить элементы медиации. На международной конференции обсуждались вопросы, касающиеся совершенствования законодательства. Кроме введения электронного исполнительного производства, которое позволит уменьшить документооборот, планируется и внедрение досудебного урегулирования споров с должниками.

Теперь все должники будут получать СМС о возбуждении исполнительного производства. Это касается не уплативших вовремя кредит, алименты и различные административные штрафы.